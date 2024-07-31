Гладилин не смог назвать фаворита в матче между «Динамо» и «Спартаком»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча между «Динамо» и «Спартаком» в первом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

«Думаю, что о победителе матча нельзя говорить заранее. Формат Кубка России подразумевает ротацию состава. При любом раскладе матча, я думаю, они так и останутся фаворитами и выйдут в плей-офф. Цели победить и завоевать победу в этом матче не стоит», — приводит слова Гладилина Vprognoze.ru.



Сегодня, 31 июля, «Спартак» примет на своем поле «Динамо» в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Встреча пройдет на «Лукойл Арене» и начнется в 18:30 по московскому времени.

В последних пяти очных матчах «Спартак» одержал четыре победы над «Динамо» с общим счетом 9:2. На счету бело-голубых одна победа со счетом 3:0 в игре группового этапа прошлого розыгрыша Кубка России.

В нынешнем сезоне «Динамо» одержало две победы в двух матчах. В первых двух турах РПЛ бело-голубые обыграли «Факел» (3:1) и «Локомотив» (3:1). «Спартак» уступил «Оренбургу» (0:2) и обыграл «Химки» (3:1).

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале прошлого розыгрыша турнира сине-бело-голубые обыграли «Балтику» (2:1).