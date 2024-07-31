Защитник ЦСКА составил символическую в сборную своих сильнейших партнеров

По просьбе «Чемпионата» защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев составил символическую сборную из футболистов, с которыми играл в «Уфе», ЦСКА и сборной России.

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— Моя сборная играла бы по схеме 4-3-3, 100%. В атакующем ключе. С треугольником остриём вниз в центре поля.

— Вратарь?

— Конечно, Акинфеев.

— Защита?

— Мы же выбираем самых сильных, с кем я играл? Тогда справа Марио Фернандес. В центре — Яка Бийол и Родриго Бекао. Слева — Боян Йокич из «Уфы». Возможно, он был не самым скоростным защитником, но хорош на мяче.

— Средняя линия?

— Нижний опорник — Гбамен. Очень хороший игрок, когда захочет.

— Но, видимо, хотел не часто, раз в ЦСКА не задержался?

— Но против «Спартака» он показал, на что способен. Над Гбаменом поставлю Антоху Миранчука и Ваню Облякова. В группе атаки справа — Лёха Миранчук, слева — Александр Головин и в центре нападения — Чалов.