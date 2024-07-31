В ЦСКА рассказали, когда ждать возвращения Файзуллаева с Олимпиады

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, что полузащитник армейцев Аббосбек Файзуллаев вернётся в расположение московского клуба с Олимпийских игр в Париже 1 августа.

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«Аббос завтра уже будет в Москве», — приводит слова Брейдо «РИА Новости Спорт».



В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 20-летний Аббосбек Файзуллаев провёл 22 матча, в которых забил четыре мяча и сделал семь голевых передач. Также на его счету 10 игр, один гол и две результативные передачи в Фонбет Кубке России. Действующий контракт молодого футболиста с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года и имеет опцию продления ещё на 12 месяцев. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость узбекского хавбека в € 6 млн.