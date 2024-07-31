Семь основных игроков «Динамо» не смогут сыграть со «Спартаком» в Кубке

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Фонбет Кубка России со «Спартаком».

«Будет хорошая игра, равная, победит… Я, конечно, за «Динамо» буду болеть. У нас, к сожалению, семь основных игроков играть не будут. Зато Фомин (который пропускал матч с «Локомотивом» в чемпионате из-за красной карточки) выйдет, может быть, Чавес появится во втором тайме. Но это футбол», — приводит слова Степашина «Комсомольская правда».



Сегодня, 31 июля, в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся московские «Спартак» и «Динамо». Команды будут играть на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Начало игры — в 18:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.