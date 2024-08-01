«Барселона» согласовала контракт с Ольмо

Испанская «Барселона» отправила новое предложение по трансферу нападающего немецкого «РБ Лейпциг» Даниэля Ольмо. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

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По информации источника, игрок сборной Испании согласовал шестилетний контракт с клубом. «Барселона» предложила «РБ Лейпциг» € 55 млн и ещё € 7 млн в качестве различных бонусов.

Ранее сообщалось, что «РБ Лейпциг» не принял предыдущее предложение «Барселоны». Отмечалось, что каталонский клуб предложил за Ольмо € 40 млн в качестве фиксированной суммы и ещё € 20 млн в виде бонусных выплат, зависящих от завоевания титулов сине-гранатовыми. При этом предлагалось, что указанные € 40 млн будут выплачиваться «РБ Лейпциг» частями.