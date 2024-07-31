"Краснодар" победил ЦСКА в Кубке России со счетом 1:0

В среду поздно вечером "Краснодар" в матче первого тура групповой стадии Кубка России обыграл дома московский ЦСКА - 1:0 (0:0). Решающий мяч в начале второй половины провел полузащитник хозяев Кевин Ленини. Это первая победа "быков" в новом сезоне. В свою очередь, для армейцев - первое поражение. На игре присутствовали более 23 тысяч зрителей.

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Армейцы, в отличие от большинства столичных команд, добиралась до столицы Кубани на обычном скором поезде. Судя по выложенным в соцсетях фото, 19-часовую дорогу футболисты перенесли прекрасно. Да и настроение после успешного старта в коллективе Марко Николича, судя по всему, весьма позитивное.

Правда, одного важного для армейцев пассажира в железнодорожном составе не было: главный бомбардир команды Федор Чалов улетел в Грецию, где решается вопрос о его переходе в клуб ПАОК из Салоник.

А вот в стане "быков" внешне обстановка выглядит не слишком оптимистичной. Проигрыш "Зениту" в Суперкубке России, невзрачная игра в атаке в ничейных поединках первых двух туров РПЛ, серьезные кадровые потери в межсезонье, проблемы в линии обороны, неопределенность с будущим Эдуарда Сперцяна и Джона Кордобы (первый, похоже, уже готов уехать в один из европейских клубов, а колумбиец пока не горит желанием продолжить карьеру в "Краснодаре") привели к тому, что главный тренер Мурад Мусаев после матча с махачкалинским "Динамо" разразился в раздевалке гневной тирадой.

Впервые за многие последние годы подобный эпизод - а он выложен в соцсетях ФК - стал достоянием общественности, что, без сомнения, говорит о важности этого момента. "Болельщики выражают свое недовольство, и они абсолютно правы, - негодует наставник, обращаясь к игрокам. - Мы не имеем права играть в такой футбол... Это непозволительно. Может быть что угодно, но выходить… и не выигрывать единоборства, не подбирать мячи, выходить расслабленными - на что вы рассчитывали? Будем делать выводы, дальше так продолжаться не может".

Теперь остается посмотреть, как отреагируют на происходящее сами футболисты. К тому же соперник для этого подоспел очень даже кстати - именитый столичный клуб, который, надо заметить, еще год назад не позволил "быкам" выиграть Кубок России. Напомним, в серии пенальти "Краснодар" тогда уступил в финале в "Лужниках" именно ЦСКА.

Впрочем, одна хорошая новость фанатов "быков" ожидала уже при знакомстве со стартовым составом, в котором значился Джон Кордоба. Эта встреча станет его первой за южан в новом сезоне, как впрочем, и его коллеге по сборной Колумбии, ставшей серебряным призером недавнего Кубка Америки. А всего по сравнению с матчем против махачкалинцев в основе хозяев произошло сразу 8 (!) перестановок.

Но и ЦСКА провел основательную ротацию, заменив шесть футболистов. Отметим первое появление на поле в официальном матче голкипера Владислава Торопа, получившего тяжелейшую травму в противостоянии с питерским "Зенитом" весной в Кубке России.

…То ли игроки хозяев прониклись словам своего тренера, а, может, дело в возвращении Кордобы (без своего главного форварда нападение "быков" смотрелось уныло), но первую половину кубанцы провели в своих лучших прежних традициях. Они подолгу владели мячом, комбинировали, стараясь вывести к воротам колумбийца. А их тройка центральных полузащитников в составе Кевина Ленини, Кастаньо и Данилы Козлова все время постоянно "разгоняли" атаки по флангам, где Батчи и Мозес регулярно пробовали обострять игру.

В результате центральные защитники ЦСКА Илья Агапов, Виллиан Роша и Матвей Лукин с помощью "бровочников" Милана Гийича и армейского Мозеса были полностью заняты отражением выпадов хозяев и не особенно помогали партнерам в организации контрвыпадов.

До перерыва армейцы лишь пару раз оказывались в неплохой ситуации в штрафной соперника, однако Матвей Кисляк и Кирилл Глебов эти эпизоды до голевых не довели.

В отличие от хозяев, отметившихся неплохими ударами Кордобы, Кастаньо и Мозеса.

А в середине тайма Кордоба и вовсе отправил пяткой мяч в ворота армейцев. Правда, после почти двухминутного просмотра ВАР определил, что другой игрок хозяев находился перед этим в офсайде.

Зато почти сразу после перерыва давление "быков" все же принесло успех. Очередная длительная атака "Краснодара" завершилась ударом Ленини в падении метров с 15-ти, который голкипер гостей не смог отразить из ближнего угла - 1:0, 52-я минута.

Понятно, после этого уже и ЦСКА, который, кстати, до середины второго тайма не сделал ни одной замены (соперник к этому времени выпустил уже трех новых футболистов), взялся за налаживание и своих атакующих действий.

В общем, опасные моменты стали возникать также и у ворот кубанцев. Неплохо бил Секу Койта, несколько раз "быки" с трудом выбивали мячи, "гулявшие" по их штрафной. В свою очередь, быки ответили резкими выпадами с участием Козлова и Батчи.

После серии перестановок (уже и в составе гостей) в матче наступило явно временное затишье. И кому из оппонентов удастся отличиться на финише поединка, было трудно предсказать.

Понятно, больше изменить ситуацию на поле желали армейцы, которые и пошли вперед большими силами, подав пару угловых и даже забив, но из явного офсайда.

В результате "Краснодару" удалось довести поединок до своей первой виктории в новом сезоне.