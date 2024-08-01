«Милан» обыграл «Реал» благодаря голу Чуквезе

В ночь с 31 июля на 1 августа мск на поле стадиона «Солджер Филд» в американском Чикаго завершился товарищеский матч между мадридским «Реалом» и «Миланом». Победу со счётом 1:0 одержал итальянский клуб.

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Единственный гол в этой игре забил на 55-й минуте нигерийский нападающий миланцев Самуэль Чуквезе, результативный пас оформил итальянский форвард Маттия Либерали.

Ранее «Милан» в июле 2024 года сыграл два товарищеских матча — с австрийским «Рапидом» (1:1) и «Манчестер Сити» (3:2), «Реал» провёл контрольную игру с «Альбасете» (3:0). Следующим соперником для обоих клубов станет «Барселона», с которой «Реал» 4 июля встретится в выставочном матче в американском Ист-Рутерфорде, а «Милан» 7 июля сыграет в Балтиморе.