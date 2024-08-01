Защитник «Манчестер Юнайтед» пропустит три месяца из-за перелома

Новичок «Манчестер Юнайтед» защитник Лени Йоро пропустит три месяца из-за перелома плюсневой кости левой ноги. Об этом сообщает британское онлайн-издание Daily Mail.

По данным издания, Йоро хочет остаться в расположении клуба во время турне в США и пройдёт дальнейшее обследование, когда вернётся в Манчестер. Напомним, о переходе 18-летнего футболиста английский клуб объявил 18 июля. Сообщалось, что «красные дьяволы» заплатили за защитника более € 60 млн.

В минувшем сезоне Йоро принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость французского футболиста составляет € 50 млн.