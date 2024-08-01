Экс-игрок Симонян о Соболеве: он не спартаковец

Бывший футболист «Спартака» Никита Симонян резко отозвался по поводу возможного перехода нападающего красно-белых Александра Соболева в «Зенит». Слова экс-игрока приводит «Спорт-Экспресс».

«Он не спартаковец, вот и все. Ему не стоит играть за «Спартак». И прошу вас, не жалейте о нем. Если он не считает честью играть за «Спартак», скатертью дорога, все!» — заявил Симонян.



23 июля стало известно, что форвард отстранен от тренировок с основной командой. Соболев пропустил матч второго тура Российской премьер-лиги против подмосковных «Химок».

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

«Спартак» на старте нового сезона потерпел поражение от «Оренбурга» и обыграл подмосковные «Химки». На счету «Зенита» две победы — над самарскими «Крыльями Советов» и казанским «Рубином».