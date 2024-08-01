В Англии введут обязательную отчетность по разнообразию в футбольных клубах.

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Как сообщает Sky Sports, Футбольная ассоциация Англии (FA) планирует завершить разработку соответствующих норм к началу сезона-2024/25.

Согласно новым правилам, отчетность о разнообразии среди персонала станет обязательной для профессиональных футбольных клубов. Отчетность будет подразумевать предоставление полных данных о возрасте, поле, этнической принадлежности, возможностей здоровья и ориентации сотрудников.

Отмечается, что внедрению обязательной отчетности поспособствовали данные о том, что к концу прошлого года 53 профессиональных клуба Англии, присоединившихся к Кодексу FA о разнообразии, не выполнили ни одной из 8 поставленных задач по найму персонала. Ассоциация провела консультации с представителями мужских и женских лиг Англии.

Кроме того, в 2024 году FA впервые вошла в рейтинг Race Representation Index (RRI) и заняла в нем 18-е место среди 92 национальных руководящих футбольных организаций.