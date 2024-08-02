Глушенков высказался о слухах об отказе от него «Спартака»

Футболист «Зенита» Максим Глушенков отреагировал на инсайд в СМИ о том, что «Спартак» отказался от его кандидатуры из-за того, что футболист мог разлагать микроклимат в команде.

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«Я игрок «Зенита». Сейчас сосредоточен на своём выступлении за клуб из Петербурга. Слухи, инсайды, доносы — не комментирую», — сказал Глушенков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.



Глушенков перешёл в «Зенит» этим летом. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 38 матчах за «Локомотив» во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и 21 результативной передачей. В новом сезоне Глушенков забил пять мячей в трёх официальных матчах за «Зенит».