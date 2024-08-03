«Химки» одержали волевую победу над «Рубином» в матче РПЛ

Подмосковные «Химки» на выезде одержали волевую победу над казанским «Рубином» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 3 августа, и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Хетаг Хосонов, Эдгардо Фаринья и Лукас Вера, реализовавший пенальти. У казанцев гол с 11-метровой отметки забил Мирлинд Даку, а с игры отличился Александар Юкич.

«Химки» набрали четыре очка и вышли на пятое место в турнирной таблице. В активе Рубина три очка, команда находится на десятой позиции.

В следующем туре «Химки» 9 августа на выезде сыграют с «Нижним Новгородом». «Рубин» в тот же день на чужом поле встретится с «Ростовом».