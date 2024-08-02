Чалов вошел в пятерку самых дорогих игроков греческой Суперлиги

Российский нападающий ПАОКа Фёдор Чалов вошёл в пятёрку самых дорогих футболистов Суперлиги Греции по версии авторитетного статистического портала Transfermarkt. Рыночная стоимость форварда оценивается в € 11 млн.

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Топ-10 самых дорогих футболистов греческой Суперлиги:

1. Яннис Константелиас (ПАОК) — € 15 млн.

2. Леви Гарсия (АЕК) — 13 млн.

3. Фотис Иоаннидис («Панатинаикос») — € 13 млн.

4. Фёдор Чалов (ПАОК) — € 11 млн.

5. Тете («Панатинаикос») — € 10 млн.

6. Сантьяго Эссе («Олимпиакос») — € 10 млн.

7. Андрия Живкович (ПАОК) — € 8 млн.

8. Константинос Кульеракис — € 8 млн.

9. Кирилл Десподов (ПАОК) — € 7 млн.

10. Орбелин Пинеда (АЕК) — € 7 млн.

Вчера, 1 августа, греческий ПАОК официально объявил о переходе Чалова из ЦСКА. Сообщалось, что сумма трансфера составит € 3 млн. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 11 млн.