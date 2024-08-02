В «Челси» покупают восьмого вратаря — зачем столько и кто они все?

Тодд Боули — великий коллекционер.

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Сразу два источника, HBVL и журналист Саша Тавольери, рассказали о грядущем трансфере в «Челси» Майка Пендерса из «Генка». Это будет уже восьмой вратарь в заявке «синих». Ведь пару дней назад клуб забрал из «Вильярреала» Филипа Йоргенсена.

Однажды Жозе Моуринью сказал: «Дайте мне 11 Аспиликуэт, и я снова возьму ЛЧ». Нынешний менеджмент «Челси», видимо, подумал иначе: дайте нам 11 вратарей, и мы не пропустим. Если так, осталось взять ещё троих. А пока разберёмся, кто все эти уже имеющиеся семь киперов плюс Пендерс и зачем они вообще нужны в таком количестве?

Майк Пендерс

Возраст: 19 лет

Рост: 2,00 м

Трансферная стоимость: € 1 млн

За сколько купят у «Генка»: € 20 млн

Да, сумма за переход только вероятная. Но, когда оцениваешь переплаты лондонцев при Тодде Боули, в неё почему-то веришь. У бельгийца всего один матч на взрослом уровне. Зато их хватает на молодёжном. Майк поиграл за юношеские сборные Бельгии различных возрастов, а в команде U19 стал капитаном.

Левоногий двухметровый бельгиец. Знакомая характеристика, правда? Видимо, скауты «Челси» посчитали Пендерса будущим Тибо Куртуа и на всякий случай решили его заранее застолбить. Земляка-предшественника брали как раз в этом возрасте — и сразу же сбагрили в аренду «Атлетико». Майк же отправится дозревать обратно в «Генк».

Филип Йоргенсен

Возраст: 22 года

Рост: 1,90 м

Предыдущий клуб: «Вильярреал»

Трансферная стоимость: € 20 млн

За сколько купили: € 24,5 млн

Контракт: с лета 2024-го до лета 2031-го

В прошлом сезоне Ла Лиги Йоргенсен пропустил 63 мяча в 36 матчах. Разумеется, это один из худших показателей в Испании. У датчанина набралось 143 сейва при 205 ударах по его воротам. 72,2% надёжности — на самом деле, не самый плохой показатель. Ещё Филип молод, перспективен и способен прогрессировать. А что ещё нужно для счастья боссам «Челси»?

Гэбриел Слонина

Возраст: 20 лет

Рост: 1,93 м

Предыдущий клуб: «Чикаго»

Трансферная стоимость: € 4 млн

За сколько купили: € 9,09 млн

Контракт: с лета 2022-го до лета 2028-го

Если Пендерса всё-таки завезут, то именно по схеме Слонины. Американца заметили в МЛС и тут же вернули. Дальше последовали отрезок за команду «синих» U21 и аренда в бельгийский «Эйпен» — получилось так себе. Сравните сами: 75% сейвов в 2021-м, 67,7% — в 2022-м и 66,7% — в сезоне-2023/2024.

Теперь Габи вернулся ради, судя по всему, ещё одной командировки. Возможно, раскроется там. А пока он потренировался с молодёжкой и поехал на Олимпиаду, где США вышли в четвертьфинал. Слонина просидел все матчи в запасе.

Лукас Бергстрём

Возраст: 21 года

Рост: 2,05 м

Предыдущий клуб: —

Трансферная стоимость: € 700 тыс.

Контракт: с лета 2023-го до лета 2025-го

Воспитанник «Челси» только-только вернулся из полугодичной аренды в шведскую команду, чьё название не рекомендуется произносить картавым людям — «Броммапойкарна». И не преуспел даже там, проведя лишь три матча из 11. Возможно, дело в шести пропущенных голах при 14 ударах по его воротам. И это при его-то росте. Очевидно, Бергстрём — самое слабое звено в лондонских рамах и надолго в клубе АПЛ не задержится.

Маркус Бетинелли

Возраст: 32 года

Рост: 1,93 м

Предыдущий клуб: «Фулхэм»

Трансферная стоимость: € 1 млн

За сколько купили: —

Контракт: с лета 2021-го до лета 2026-го

Свободный агент просто для количества — таков статус Бетинелли в «Челси». За три года у него только по одному матчу за основу и молодёжку. Брали его, когда в команде находились четыре вратаря, а двое были совсем юнцами. Теперь вот станет страховать шестерых-семерых конкурентов.

Кепа Аррисабалага

Возраст: 29 лет

Рост: 1,88 м

Предыдущий клуб: «Атлетик»

Трансферная стоимость: € 12 млн

За сколько купили: € 80 млн

Контракт: с лета 2018-го до лета 2025-го

Импульсивно дорогая покупка после скандального ухода Куртуа в «Реал» вообще не оправдалась. В порядке Кепа в «Челси» был только в сезоне-2022/2023, когда сменил в основе резко сдавшего Эдуарда Менди, выходил на поле 29 раз и вытащил 90 ударов из 120 (73,3%).

Его тут же забрал в аренду «Реал» — там испанец проиграл конкуренцию Андрею Лунину. Хоть и не «пожарил», как в былые годы: 14 матчей в Ла Лиге и 30 спасений при 38 ударах. Выкупать Аррисабалагу ожидаемо не стали. Хотя могут и поменять решение, если отпустят Лунина. До конца соглашения лондонцев с Кепой остался год: тут либо продавать, либо отпускать свободным агентом в 2025-м.

Джордже Петрович

Возраст: 24 года

Рост: 1,94 м

Предыдущий клуб: «Нью-Инглэнд»

Трансферная стоимость: € 20 млн

За сколько купили: € 16 млн

Контракт: с лета 2023-го до лета 2030-го

Серб неплохо ворвался в основу «Челси» в конце 2023-го и многократно поражал эффектными спасениями. Но выручал при этом далеко не всегда, да и ногами играл крайне слабо, что нового тренера «синих» Энцо Мареску совсем не устраивает. Судя по всему, Петровича отпустят — будь то аренда или полноценный трансфер. А пока фиксируем его статистику в АПЛ: 23 матча и 73 сейва из 108 (65,7%).

Роберт Санчес

Возраст: 26 лет

Рост: 1,97 м

Предыдущий клуб: «Брайтон»

Трансферная стоимость: € 20 млн

За сколько купили: € 23 млн

Контракт: с лета 2023-го до лета 2030-го

Испанец в прошлом сезоне пропустил слишком много матчей из-за травм — аж 27. Но когда появлялся на поле, временами был неплох: 16 встреч в АПЛ и 52 спасения из 78 (70,5%). Ещё он хорошо играет ногами, что очень важно для Марески. Поэтому приоритетен для Энцо именно Санчес, а не Петрович.

Итого на весь нынешний вратарский ростер «Челси» потратил € 153,3 млн. А если инсайд про Пендерса правдив, то и все € 170,3 млн. Стратегия лондонцев понятна: скупаем таланты по всему миру, и кто-нибудь да вырастет в звезду. Лишь бы не упустить таковых, чтобы не получилась очередная история, как с Мохамедом Салахом или Кевином Де Брёйне. И всё же удивительно, почему за такие деньги клуб не заимел действительно топового первого номера.

Из всех восьмерых (или семерых) вратарей за основу будут сражаться только Санчес и Йоргенсен. Остальные, кроме Бетинелли, — на вырост. А пока они не ушли, остаётся верить, что Боули учёл ошибки прошлого и увеличил раздевалку — чтобы туда поместились все футболисты.