Французские игроки «Челси» простили Энцо, клуб не будет наказывать футболиста

Французские футболисты «Челси» приняли извинения от аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса за оскорбительную кричалку в адрес сборной Франции, которую он вместе с другими игроками «альбиселесте» исполнил после победы на Кубке Америки — 2024. Об этом сообщает Sport.es.

© Чемпионат.com

По информации источника, поскольку французские футболисты «Челси» простили Энцо, руководство лондонского клуба приняло решение не наказывать полузащитника.

Ранее появлялась информация, что аргентинский футболист попросил прощения у одноклубников после того, как прибыл в США, где «синие» проводят предсезонный сбор.

Напомним, во время празднования победы на Копе-2024 Энцо начал прямой эфир в социальной сети, на котором вместе с товарищами по сборной спел: «Играют за Францию, но они все из Анголы».