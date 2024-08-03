Аршавин объяснил высокую результативность Глушенкова в «Зените»

Бывший российский футболист Андрей Аршавин заявил, что результативность нападающего петербургского «Зенита» Максима Глушенкова связана с отсутствием страха допустить ошибку.

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«Глушенков не боится играть. Он не задумывается, когда принимает мяч или куда бежать. Он играет как во дворе и не боится ошибиться. У него все проходит. Даже перед последним голом он должен был по‑футбольному подсовывать Изидору, но подумал, что лучше самому потерять, чем Изидору отдать. Он насколько уверенно себя чувствует, что для него сейчас нет чего‑то, чего он не может сделать. Все идет, прет. Это здорово», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».



Глушенков забил восемь мячей и отдал одну результативную передачу в четырех стартовых матчах этого сезона во всех турнирах. Летом он перешел в «Зенит» из столичного «Локомотива».