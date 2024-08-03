Умер бывший тренер "Алании" Калин Степанян

Бывший тренер владикавказской "Алании" Калин Степанян скончался в субботу на 70-м году жизни. Об этом сообщает Ростовская региональная общественная организация "Федерация футбола".

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По информации телеграм-канала Mash, Степанян, занимавший пост тренера в футбольном клубе "Нахичевань-на-Дону", умер во время матча любительской лиги Ростовской области. Он успел провести лишь разминку своей команды перед матчем против клуба "Берберовка". В какой-то момент Степанян потерял сознание, врачам спасти мужчину не удалось.

"Ростовская региональная общественная организация "Федерация футбола" глубоко скорбит по поводу ухода из жизни на 70-м году Калина Ервандовича Степаняна, известного в прошлом игрока и главного тренера футбольного клуба "Нахичевань-на-Дону". Разделяем большое горе с семьей, родными и близкими покойного и выражаем им глубокие соболезнования", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.



Степанян начал карьеру в 1976 году в ереванском "Арарате". В 80-х годах играл на позиции защитника за "Спартак" (Орел), в составе которого провел 211 матчей, и за "Спартак" (Орджоникидзе), выйдя на поле в 145 встречах. Будучи тренером, специалист работал в "Алании" (2001-2002). С 2020 года занимал тренерский пост в "Нахичевани-на-Дону" (Ростов-на-Дону).