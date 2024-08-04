Дубль защитника Ньямси помог "Локомотиву" разгромить "Ахмат"

В воскресенье вечером в поединке третьего тура РПЛ "Ахмат" на своем поле уступил московскому "Локомотиву" - 0:5 (0:3). Уже в первой половине защитник гостей Жерзино Ньямси дважды поразил головой ворота грозненцев, а Дмитрий Воробьев реализовал пенальти. После перерыва отличились и 19-летние Вадим Раков и Алексей Батраков. Железнодорожники одержали вторую победу в чемпионате России по футболу и поднялись на четвертое место в турнире.

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Потеряв в межсезонье многих своих лидеров (Мохамед Конате - вообще лучший бомбардир в истории грозненцев, а голеадорские подвиги экс-железнодорожника Максима Глушенкова в "Зените" уже впечатлили всех), соперники пока именно в организации атаки на старте первенства испытывали некоторые затруднения.

Особенно это относится к хозяевам, которые именно за счет слаженных действий в обороне добились двух ничьих. А еще против них ярко свидетельствовала статистика: оказывается, дома "Ахмат" не побеждал "Локо" уже восемь матчей подряд. Более, того в соцсетях клуба именно эта команда была названа самым неудобных соперником - лишь шесть викторий против 20 у "красно-зеленых".

Что касается гостей, то для них игра выпала в важный день - именно сегодня в стране отмечается День железнодорожника, в честь которого на их родной арене в столице состоялся яркий праздник. И от флагманского клуба своего общества фанаты, без сомнения, ждали яркой точки в его завершении.

К чему гости приблизились довольно быстро. Правда, не без помощи левого защитника грозненцев Мирослав Богославац, стараясь остановить прорыв Илья Самошникова, в самом углу штрафной въехал в ногу соперника. Главный судья Артем Чистяков нарушения не зафиксировал, но после подсказки со стороны ВАР и просмотра эпизода по видемонитору указал на "точку". С пенальти Дмитрий Воробьев забил третий для себя гол в чемпионате - 0:1, 7-я минута.

Хозяева, вроде бы, спокойно восприняли досадную неудачу, организовав пару быстрых выпадов (в одном из них вышедший на вместе с Бернардом Бериши на позиции форварда Лечи Садулаев едва из пределов штрафной не поразил дальний угол ворот гостей), но тут же пропустили еще раз. 19-летний Алексей Батраков со штрафного навесил в центр штрафной, а набежавший высокорослый (194 сантиметра) центральный защитник "Локомотива" Жерзино Ньямси головой отправил мяч в сетку - 0:2, 17-я минута.

И тут Батраков мог, кажется, вообще решить исход поединка: выстрел метров с 20-ти молодого таланта железнодорожников Георгия Шелия в прыжке вытащил мяч практически из своей правой "девятки".

Зато когда после подачи углового слева того же Батракова метров с четырех Ньямси - и снова головой - мощно пробил под перекладину спасти свою команду от неприятностей у голкипера хозяев попросту не было - 0:3, 36-я минут.

Таким образом, французский новичок "красно-зеленых" оформляет свой первый дубль в нашем первенстве, а атакующий хавбек "Локо" становится автором двух голевых передач.

Ожидаемого от хозяев сразу после перерыва стремления как можно быстрее исправить ситуацию на поле не последовало. Наоборот, железнодорожники продолжали проводить стремительные выпады к чужой штрафной, регулярно завершавшиеся неплохими ударами по воротам.

Хотя футболисты "Ахмата" все-таки старались, но обострения удавались пока только Садулаеву: на 55-й минуте кандидат в сборную России сильно пробил метров с 12-ти, но попал точно в Илью Лантратова.

Главный тренер хозяев Магомед Адиев ожидаемо серией замен попробовал усилить атакующие действия, однако и вышедшие на поле только что пополнившие команду (не исключено, на них и будет делаться ставка в следующих турах) бразилец Фелиппе Кардосо и аргентинец Диале Луна пока только привыкают к нашим реалиям.

Гости же сумели еще раз отличиться: Вадим Раков справа вошел в штрафную, обыграл защитника и точно пробил в дальний угол - 0:4, 79-я минута. Это уже второй гол еще одного 19-летнего воспитанника молодежной Академии клуба в сезоне - несколько дней назад он забил в ворота "Ростова" в матче Кубка России. Свой второй гол в первенстве уже в компенсированное время забил ударом на входе в штрафную и Батраков - 90+1-я минута - 0:5.

Таким образом, "Локомотив" под руководством Михаила Галактионова одерживает вторую победу в РПЛ, набирает шесть очков и сразу поднимается на четвертое место в турнирной таблице. А вот "Ахмат", у которого осталось два балла, уже оказался в опасной зоне.