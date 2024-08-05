Дзагоев ответил, жалеет ли о завершении карьеры

Бывший полузащитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Алан Дзагоев не жалеет о завершении профессиональной карьеры, поскольку в заключительной ее части было много травм. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

Футболист объявил о завершении карьеры в ноябре 2023 года.

"Судя по тому, как карьера складывалась, - не жалею о своем решении, - сказал Дзагоев. - Было столько травм, что уже невозможно. Я бы еще с радостью поиграл, но здоровье не позволяет. Когда выходишь на поле, это всегда радость и удовольствие, но последнее время одно повреждение за другим. Зачем себя мучить?"



Дзагоев уверен, что сумел бы играть в чемпионате России, учитывая его нынешний уровень.

"Спокойно. В Греции я сразу понял, что смогу без проблем еще лет пять играть, там чемпионат слабее российского. Думал, что у нас неинтенсивный чемпионат. Ошибался - в Греции еще неинтенсивнее, но здоровье не позволило", - заключил он.



Дзагоеву 34 года, его последним клубом стала греческая "Ламия". С 2008 по 2022 год полузащитник выступал за московский ЦСКА, в составе которого четыре раза выиграл Кубок России, трижды побеждал в чемпионате и суперкубке страны. За столичный клуб футболист принял участие в 395 играх, в которых отметился 77 забитыми мячами и 93 результативными передачами. Дзагоев является рекордсменом ЦСКА по количеству голевых передач.