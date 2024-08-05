Вера: если бы я перешел в «Локомотив», тоже говорили бы, что выбрал деньги

Полузащитник «Химок» Лукас Вера высказался о своём переходе в подмосковный клуб.

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— Ты же понимаешь, что подумали люди: всё понятно, выбрал деньги?

— Это нормально для мира футбола. Если бы я перешёл в «Локомотив», говорили бы то же самое. Но меня привлёк не только финансовый аспект, но и другие вещи.

— Но финансовый аспект ведь важен?

— Да, конечно, но спортивная составляющая не менее важна. Я считаю переход в «Химки» шагом вперёд в карьере. Это возможность испытать новые эмоции, пожить в Москве, тренироваться и играть на натуральном газоне, конкурировать с новыми партнёрами. Всё это в комплексе предопределило мой выбор, — сказал Вера в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.