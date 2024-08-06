Роналду приступил к тренировкам с «Аль‑Насром»

Португалец Криштиану Роналду выложил в социальных сетях фото с тренировки «Аль‑Насра».

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— Вернулся туда, где мое место! — подписал фото Криштиану Роналду.



39‑летний Роналду принял участие в пяти матчах ЕВРО‑2024, в которых не забил ни одного мяча и отметился результативной передачей, сборная Португалии дошла до четвертьфинала плей‑офф, где уступила сборной Франции в серии послематчевых пенальти.

В прошлом сезоне чемпионата Саудовской Аравии Криштиану Роналду провел 31 матч и забил 35 голов. «Аль-Наср» занял второе место.