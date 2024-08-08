Бурлак: кажется, Мусаев не справляется с раздевалкой «Краснодара»

Экс-футболист «Локомотива» и «Крыльев Советов» Тарас Бурлак высказался о главном тренере «Краснодара» Мураде Мусаеве и игре «быков» на старте нынешнего сезона.

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«Неудачный старт «Краснодара» можно было ожидать. Лидеры уезжали на Кубок Америки, а Кордоба не очень хочет оставаться в команде. Пока мы видим другую команду. Мусаев — один из первых кандидатов на увольнение. Со стороны кажется, что он не справляется с раздевалкой и с командой», — приводит слова Бурлака Metaratings.

«Краснодар» сыграл три первых матча нового сезона Российской Премьер-Лиги вничью. «Быки» впервые за 14 лет не смогли одержать победу ни в одном их трёх стартовых матчей. Подопечные Мурада Мусаева забили только один гол в этих встречах. Последний раз столько «Краснодар» забивал в первых трёх играх в сезоне-2015/2016. По состоянию на сегодняшний день «Краснодар» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала три очка за три матча. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого девять очков за три игры.