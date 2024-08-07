Футболисты «Саутгемптона» и «Лацио» устроили потасовку в товарищеском матче.

Встреча прошла в Англии и завершилась со счетом 1:1. На 58‑й минуте встречи футболист английского клуба Ши Чарльз грубо нарушил правила на игроке «Лацио» Маттиа Дзакканьи. После взаимных претензий полузащитник «Саутгемптона» Карлос Алькарас вступил в перепалку с защитником римлян Алессио Романьоли, который схватил аргентинца за горло.

Ситуация могла перейти в массовую драку, однако официальные лица пресекли дальнейший конфликт.

По итогам эпизода Романьоли и Алькарас получили по красной карточке. Спустя несколько минут игра возобновилась, счет 1:1 больше не изменился.

«Саутгемптон» в следующем матче сыграет с «Хетафе» 10 августа, «Лацио» в этот же день проведет матч с «Кадисом». Новый сезон чемпионата Италии стартует 17 августа.

Прямые трансляции матчей Серии А смотрите на каналах группы «Матч», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.