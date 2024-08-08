Что говорят во Франции о дебюте Сафонова за ПСЖ

Реакция сдержанная, но без критики не обошлось.

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Вчера Матвей Сафонов дебютировал в составе «ПСЖ». И пропустил два уже в первом тайме от «Штурма». При этом доиграл матч до конца и получил неоднозначные оценки в местной прессе. Там скептически отнеслись не только к российскому вратарю. Скорее общественность смутили отсутствие победы над соперником, который сильно ниже классом, и первый матч других новичков — Невеша и Москардо. Они тоже не впечатлили. Так что критиковали всех.

L’Équipe: «Непонятно, будет ли Матвей конкурентом Доннарумме»

Главное французское спортивное СМИ сдержанно отреагировало на дебют Сафонова.

«Российский вратарь вчера вечером отыграл весь матч и ничего не смог поделать с двумя пропущенными мячами. Подводя итог, можно сказать, что он не совершил ни одной ошибки, однако и не совершил чуда. Бросается в глазах, что Матвей хорош на выходах и в воздухе перевисит любого, но при этом очень средне играет ногами. Да, россиянин постоянно выглядит сосредоточенно, однако пока это ему не особо помогает. Нам придётся подождать, прежде чем окончательно понять, будет ли Матвей реальным конкурентом для Джанлуиджи Доннаруммы в этом сезоне».

Culturepsg: «Сафонов должен справляться лучше»

Локальный сайт о клубе считает, что Сафонову нужно прибавлять, если он хочет быть реальным конкурентом Доннаруммы.

«Интересно, что Матвей Сафонов стал единственным новичком, который вышел в основном составе. Это говорит о том, что Луис Энрике намерен дать ему реальное игровое время. Через четверть часа игры он уже доставал первый мяч из сетки, когда Камара вышел один на один и переиграл вратаря. Трудно винить его в этом голе, однако по второму больше вопросов. Удар Китеишвили был дальним, но точным. И показалось, что Сафонов был к нему просто не готов. Это проблема, ведь конкурента россиянина зовут Доннарумма, и он специалист по такого рода сейвам. Понятно, что Сафонов должен лучше справляться с такими моментами, если он хочет встряхнуть иерархию. Остальная часть матча показала, что Сафонов надёжен, особенно когда мощно бьют в него. Также он был хорош в нескольких воздушных мячах, с которыми здорово справлялся. Его игра ногами была востребованна, и он предпочитал безопасность риску. Первый полноценный матч. И есть над чем подумать».

Le Parisien: «Матвей не показал ничего»

А вот Le Parisien выступила с более критическими замечаниями.

«Этот первый подготовительный матч позволил нам увидеть первые шаги российского вратаря Матвея Сафонова. Ещё слишком рано делать выводы, но голкипер пока не показал ничего, что позволило бы ему составить конкуренцию Джанлуиджи Доннарумме. Мы также видим, что некоторые парижане были на высоте в этом матче, например, Ли Кан Ин отыграл несколько хороших моментов и был у истоков второго гола. То же самое касается и Ибраима Мбайе, который, помимо своего гола, сделал много полезного. Москардо и Жоау Невеш, два других летних новобранца, провели свои первые минуты в новых цветах, и нам также придётся набраться терпения, чтобы увидеть их вклад в игру».

Footmercato: «Сафонов не произвёл сильного впечатления»

Французский ресурс также без восторгов описывает игру россиянина.