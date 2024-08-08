ЭСК: судья ошибочно не удалил игрока «Химок» в матче РПЛ с «Рубином»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращение казанского «Рубина» с просьбой оценить работу арбитра Павла Кукуяна в эпизодах с неудалением игрока «Химок» Неманьи Анджелковича на 33-й минуте матча и назначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Рубина» на 81-й минуте матча 3-го тура чемпионата России. «Химки» одержали победу со счётом 3:2.

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