«Ростов» и «Рубин» сыграли вничью в матче 4-го тура РПЛ

Завершился матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и казанский «Рубин». Игра проводилась на стадионе «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону). Стартовый свисток главного арбитра встречи раздался в 20:45 по московскому времени. Матч закончился со счётом 1:1.

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В составе хозяев голом отметился полузащитник Данил Глебов. У казанцев с пенальти забил нападающий Мирлинд Даку.

В прошлом сезоне «Ростов» и «Рубин» встречались дважды в рамках внутреннего первенства. В первом круге жёлто-синие одержали победу со счётом 3:0, во втором круге казанцы обыграли команду Валерия Карпина со счётом 3:1.

После сегодняшнего матча «Ростов» располагается на седьмом месте в турнирной таблице, набрав пять очков. «Рубин» занимает 10-е место, в активе у казанцев четыре очка.