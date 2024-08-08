Мостовой высказался о Соболеве в «Спартаке»

Российский экс-футболист Александр Мостовой высказался о ситуации нападающего «Спартака» Александра Соболева. Напомним, по данным СМИ, в услугах Соболева был заинтересован «Зенит». Александр принял решение переходить в клуб из Санкт-Петербурга, что отразилось на его поведении в «Спартаке». В конечном итоге переговоры между клубами застопорились и трансфер до сих пор не состоялся, а Соболева отстранили от основной команды красно-белых за демонстративное желание покинуть клуб.

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