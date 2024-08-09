10 игроков топ-клубов РПЛ, которым нужно сменить команду

Во всех московских клубах, «Зените» и «Краснодаре» есть футболисты, которым необходим трансфер в летнее окно.

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Летнее трансферное окно в России будет открыто ещё почти месяц, и за это время наверняка случится немало переходов, в том числе внутри лиги. Далеко не все команды выглядят укомплектованными на 100%. А где-то, напротив, избыточная конкуренция. Некоторым игрокам топ-клубов РПЛ, которые провели минимум времени в первых турах, точно нужно сменить обстановку. Вот 10 футболистов, чьи трансферы мы ждём.

После возвращения из аренды Сутормин вообще не сыграл ни минуты за «Зенит». В чемпионате он вне заявки, в Кубке России просидел все 90 минут на скамейке запасных в матче с «Факелом». Контракт Алексея с петербургским клубом действует ещё год, но так можно просто потерять целый сезон в 30 лет. На правом фланге обороны Сергей Семак видит Караваева и Волкова, справа в полузащите — Глушенкова и Артура (либо Мантуана). При такой конкуренции нужно уходить куда-то ещё. Агент игрока Александр Клюев дал понять, что скоро будут новости на эту тему.

20-летний полузащитник, дебютировавший в сборной России ещё до перехода в «Зенит», тоже смотрит в этом сезоне футбол как зритель. Коваленко попал в заявку петербургской команды в двух из трёх матчей в РПЛ и в кубковой встрече, тем не менее до сих пор не появился на поле. К сожалению, одарённый молодой футболист проигрывает конкуренцию в «Зените». А чтобы расти в этом возрасте, надо стабильно играть. Будет удивительно, если Александр никуда не уйдёт до закрытия летнего окна. Сейчас бы Коваленко очень помог, например, раскрывшей его Самаре — инсайды о возвращении в «Крылья» появлялись.

Французский форвард сыграл в первых трёх турах РПЛ всего около тайма и ещё чуть больше 10 минут в Кубке России. При этом внезапно стал забивать — положил по мячу в ворота «Рубина» и «Факела». Но особых перспектив у Изидора в чемпионской команде нет. Позиции левого вингера закрывают Педро и Мостовой, в атаку «Зенит» ищет мощного форварда в дополнение к Кассьерре. Тут даже Сергеев подвис, что уж говорить о Вильсоне. Француз наверняка освободит легионерское место. Участник Лиги чемпионов «Брест», по слухам, снова проявляет интерес к Изидору. Так что, возможно, зенитовец вернётся в Лигу 1.

В статистике центрфорварда «Спартака» до сих пор остаются только полтора тайма, сыгранные в 1-м туре РПЛ в Оренбурге. Соболев завершил тот матч без результативных действий, после чего был исключён из первой команды. Потом застрял где-то на полпути из Москвы в Санкт-Петербург. Как бы ни завершилась история с его трансфером в «Зенит», очевидно, что Александру нужно поменять клуб. Деян Станкович строит свою команду без него. Правда, трудно понять, кому ещё из претендентов на чемпионство пригодился бы Соболев. Может, «Краснодару», если «быки» продадут Кордобу?

В подвешенном состоянии находится и ещё один нападающий «Спартака». Николсон вернулся из чемпионата Франции, где играл на правах аренды за «Клермон», и Станкович, видимо, захотел посмотреть на ямайца на тренировках. Но пока Шамар лишь однажды попал в заявку красно-белых — на матч 3-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». А на поле не появился. И без Николсона есть кому играть в атаке — раззабивавшийся Угальде, новичок Виллиан Жозе, перспективный Мелёшин. На днях сербский тренер «Спартака» признался: он и сам не знает, получит ли шанс ямайский легионер.

Илья Помазун, ЦСКА

Голкипер сборной России закончил свою историю аренд в «Урале» после вылета екатеринбуржцев из РПЛ, а вот с новой командой никак не определится. Очевидно одно: в ЦСКА на Помазуна не рассчитывают. Новому сербскому тренеру Марко Николичу достаточно дуэта вратарей Акинфеев — Тороп. Илья не попадает в заявку на чемпионат и Кубок России. В летнее окно голкипера связывали то с одной командой РПЛ, то с другой, то вообще с мадридским «Атлетико», тем не менее Помазун остаётся армейцем. Свободных мест в других клубах всё меньше.

Адольфо Гайч, ЦСКА

Аргентинский танк в прошлом сезоне мощно разогнался, попав в турецкий футбол: забил 11 мячей в 35 матчах за «Ризеспор». Но ЦСКА он не нужен, и даже появление нового главного тренера Николича не изменило статус Гайча в армейской команде. В первых играх нынешнего сезона Адольфо дважды вышел на замену в концовках — с «Ростовом» в РПЛ и с «Краснодаром» в Кубке России. Затем оставался на скамейке запасных до конца матчей с «Пари НН» и «Оренбургом». Похоже, и продажа Чалова не подарит Гайчу больше игровых минут. Значит, пора отправляться в другую аренду или уходить насовсем.

У Макарова ещё в прошлом сезоне случилось недопонимание с тренером Марцелом Личкой, тем не менее чех не стал отказываться от вингера и вернул его в состав. Но на старте нынешнего сезона Денис — «глухой запасной» в составе бело-голубых. В двух турах из трёх попадал в заявку на матчи РПЛ и не сыграл ни минуты. Только в кубковом дерби со «Спартаком» получил шанс, появившись в основе, однако был заменён в перерыве. В 2024 году у Макарова лишь одно результативное действие в чемпионате. Похоже, вингеру требуется новый вызов.

«Локомотив» в межсезонье потерял около десятка игроков, поэтому сейчас каждый стоит двоих. Но если железнодорожники смогут усилиться до закрытия летнего окна, подписав нескольких новичков, то в этих обстоятельствах, возможно, станет лишним Сарвели. Форвард попал в основу на дерби с «Динамо» — и не реализовал несколько убойных моментов. До этого вышел на замену в 1-м туре РПЛ с «Акроном». А вот после этого провёл на поле всего минуту. Владислав и в прошлом сезоне играл мало. Аренда может быть лучшим решением для Сарвели.

Георгий Арутюнян, «Краснодар»

Молодой центральный защитник начал играть за сборную Армении ещё до того, как закрепился в первой команде «Краснодара». Редкий случай. Арутюнян хорошо показал себя в армянской сборной, и казалось, что это откроет ему дорогу в основу «быков». Но теперь центр обороны «Краснодара» состоит из бразильского трио Диего Коста — Тормена — Кайо. Георгий же не сыграл ни минуты в РПЛ и получил только 90 минут в кубковой встрече с ЦСКА. Ему в 19 лет надо куда-то уйти хотя бы в аренду, чтобы продолжать прогрессировать. До закрытия окна ещё есть время решиться.