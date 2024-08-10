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Футболист Артем Дзюба закрыл все долги по штрафам за превышение скорости

Российский футболист Артем Дзюба оплатил более 100 штрафов ГИБДД, которые он получил менее, чем за год. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Дзюба оплатил 100 штрафов за превышение скорости
© Газета.Ru
"После публикации SHOT, футболист в тот же день быстренько обнулился — заплатил 6 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Большинство штрафов были выписаны за превышение скорости и повторное превышение. Также у Дзюбы были штрафы за езду с непристегнутым ремнем безопасности и за нарушение разметки.

С октября 2023 года форвард оплатил штрафов на 88 тысяч рублей. Последние пять штрафов за нарушение ПДД Дзюба получил 5 августа - за нарушение скорости.

Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский "Локомотив". В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. "Локомотив" по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка.

Футбол
Артем Дзюба
ГИБДД
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