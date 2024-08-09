«Бавария» отдала футболиста Сарагосу в аренду в «Осасуну»

Футболист Брайан Сарагоса перешел из «Баварии» в «Осасуну» на правах аренды, сообщает пресс‑служба испанского клуба.

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Аренда не включает опцию выкупа испанского игрока. Сумма сделки составила 250 тысяч евро. По данным журналиста Флориана Плеттенберга, «Осасуна» возьмет на себя большую часть обязательств по зарплате 22‑летнего Сарагосы. В «Баварии» он получает до 5 млн евро в год с учетом бонусов.

Сарагоса перешел в «Баварию» из «Гранады» в феврале 2024 года. В немецкой Бундеслиге он успел провести 7 матчей.