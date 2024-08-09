Защитник «Динамо» Махачкала назвал отношение судей к команде предвзятым

Защитник махачкалинского «Динамо» Максим Храмцов высказался о судействе в матче третьего тура РПЛ, в котором команда играла против «Пари НН».

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Встреча прошла 4 августа в Махачкале и завершилась минимальной победой нижегородцев (1:0). Автором гола стал полузащитник Николай Калинский.

Как отметил игрок «Динамо» Храмцов, судьи в этом матче предвзято относились к его команде. На матче работала судейская бригада во главе с Яном Бобровским. VAR был назначен Рафаэль Шафеев.

«Моя реакция на этот матч очень негативная. Сразу после него я сказал, что это просто было безобразие со стороны судьи. Не смотреть столько спорных моментов, в том числе потенциальных пенальти, в ворота соперника, и при этом назначить такой пенальти в нашу сторону… Считаю, это просто непонятное и предвзятое отношение к нашему клубу», — приводит слова Храмцова «Матч ТВ».

Он отметил, что прошедший матч был полностью на его команде, так как она переиграла соперника. Храмцов подчеркнул, что именно «Динамо» Махачкала должно было забрать три очка.

Судейско-инспекторский комитет, изучив работу Бобровского и Шафеева, принял решение отстранить арбитров на ближайшие матч.

Вопросы вызвал момент на 10-й минуте матче, когда защитник «Пари НН» Дмитрий Тихий сыграл рукой в штрафной. Арбитр после просмотра VAR не назначил пенальти. Также общественность была недовольна моментом на 79-й минуте — пенальти на нападающего «Пари НН» Зе Турбо в ворота «Динамо» после вмешательства VAR.