Соболев верил в официальное предложение «Зенита», хотя его не было

Александр Соболев был уверен в достоверности предложения «Зенита».

Напомним, что 27-летний нападающий был отстранен от тренировок со «Спартаком» на фоне возможного перехода в «Зенит».

Единственное предложение от петербургского клуба поступало только на словах и через агента Павла Андреева, об этом сообщал Иван Карпов.

Тогда озвучили сумму в 8 миллионов евро, которая «Спартак» не устроила. С тех пор клубы не идут на компромиссы.

«Одних идея с покупкой Соболева привлекла из-за низкой цены. Другие точно не будут заниматься благотворительностью», – заявил источник Спортса.

При этом форвард до последнего отказывался верить, что переговоры срываются. Соболев утверждал, что трансфер реален.

«Ему говорят: «Саша, нет официального предложения, нет никакой бумаги». Он отвечает: «Я точно знаю, что бумага есть», – рассказывает источник Спортса.