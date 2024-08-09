Соболев верил в официальное предложение «Зенита», хотя его не было. Форвард «Спартака» уверял, что «бумага есть»
Александр Соболев был уверен в достоверности предложения «Зенита».
Напомним, что 27-летний нападающий был отстранен от тренировок со «Спартаком» на фоне возможного перехода в «Зенит».
Единственное предложение от петербургского клуба поступало только на словах и через агента Павла Андреева, об этом сообщал Иван Карпов.
Тогда озвучили сумму в 8 миллионов евро, которая «Спартак» не устроила. С тех пор клубы не идут на компромиссы.
«Одних идея с покупкой Соболева привлекла из-за низкой цены. Другие точно не будут заниматься благотворительностью», – заявил источник Спортса.
При этом форвард до последнего отказывался верить, что переговоры срываются. Соболев утверждал, что трансфер реален.
«Ему говорят: «Саша, нет официального предложения, нет никакой бумаги». Он отвечает: «Я точно знаю, что бумага есть», – рассказывает источник Спортса.
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Соболев верил в официальное предложение «Зенита», хотя его не было. Форвард «Спартака» уверял, что «бумага есть»