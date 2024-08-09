Канчельскис: травматичность Головина может отпугивать топ-клубы

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис рассказал, чего ожидает от капитана «Монако» Александра Головина в новом сезоне.

«Этот сезон должен стать особенным. Головин в лучшем для игрока возрасте и уже стал лидером в «Монако». Еще и в Лиге чемпионов сыграет — турнире лучших из лучших. Он бы потянул переход в более именитый клуб. Но его травматичность может отпугивать топ-клубы», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Головин выступает за «Монка» с 2018-го года. В прошлом сезоне полузащитник сыграл всего в 27-и матчах, получив травму голеностопа. Нынешний станет для россиянина особенным: этим летом игрок сборной России стал капитаном и получил 10-й номер после ухода форварда Виссама Бен-Йеддера.

Лучший результат «Монако» после перехода Головина — 2-е место в прошедшем сезоне. Наилучшие статистические показатели Александр набрал в сезоне-22/23 — 8 голов и 7 голевых передач в 45-и матчах.

7-го августа Головин получил повреждение лодыжки.

Первый матч чемпионата Франции-24/25 состоится через неделю.