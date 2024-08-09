"Пари НН" обыграл "Химки" в матче РПЛ

Футболисты "Пари Нижний Новгород" обыграли подмосковные "Химки" со счетом 1:0 в домашнем матче четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Забитым мячом на 17-й минуте встречи отметился Огнен Ожегович. Этот гол стал первым для сербского нападающего за нижегородский клуб.

Первый матч за "Пари НН" провел защитник Александр Эктов, который 7 августа перешел в клуб на правах аренды из "Краснодара". Он отметился голевой передачей.

"Пари НН" победил во втором туре подряд и поднялся на шестую строчку турнирной таблицы, набрав 6 очков. "Химки" опустились на седьмую позицию с 4 очками.

В следующем туре "Пари НН" 18 августа сыграет в гостях против "Краснодара", "Химки" в тот же день примут петербургский "Зенит".