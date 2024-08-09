Футболисты сборной Испании обыграли французов и выиграли золото Олимпиады‑2024

Сборная Испании по футболу обыграла команду Франции в финале олимпийского турнира на Играх‑2024 в Париже.

Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счетом 5:3. Основное время завершилось вничью — 3:3. Дублем в составе испанцев отметился Фермин Лопес, еще один гол на счету Алехандро Баэны. У французов точные удары на счету Энцо Мийо и Манеса Аклиуша. В компенсированное ко второму тайму время хозяева получили право на пенальти, который реализовал Жан‑Филипп Матета.

В дополнительное время в составе испанцев дважды отличился Серхио Камельо.

Эта золотая медаль стала для Испании второй на олимпийских футбольных турнирах. Франция завоевала серебро Игр также во второй раз.

Бронзу на турнире завоевала команда Марокко, забившая шесть безответных мячей в ворота египтян в матче за третье место.

Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.