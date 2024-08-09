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Родри – лучший игрок АПЛ по оценке ESPN. Холанд – 2-й, Эдегор – 3-й, Фоден – 4-й, Салах – 5-й, де Брюйне – 8-й, Палмер – 14-й

ESPN составил рейтинг лучших игроков АПЛ в преддверии сезона-2024/25.

Родри – лучший игрок АПЛ по оценке ESPN
© Sports.ru

Автор ESPN совместил модель, которая оценивает индивидуальные выступления футболиста и его влияние на игру команды, c оценочной стоимостью игрока на Transfermarkt.

Первые 20 мест в списке выглядят следующим образом:

20. Алиссон (31 год), вратарь, «Ливерпуль»;

19. Бен Уайт (26 лет), защитник, «Арсенал»;

18. Габриэл Магальяэс (26 лет), центральный защитник, «Арсенал»;

17. Габриэл Мартинелли (23 года), вингер, «Арсенал»;

16. Бернарду Силва (29 лет), полузащитник, «Манчестер Сити»;

15. Рубен Диаш (27 лет), центральный защитник, «Манчестер Сити»;

14. Коул Палмер (22 года), атакующий полузащитник, «Челси»;

13. Бруну Фернандеш (29 лет), атакующий полузащитник, «Манчестер Юнайтед»;

12. Бруно Гимараэс (26 лет), полузащитник, «Ньюкасл»;

11. Деклан Райс (25 лет), полузащитник, «Арсенал»;

10. Вильям Салиба (23 года), центральный защитник, «Арсенал»;

9. Вирджил ван Дейк (33 года), центральный защитник, «Ливерпуль»;

8. Кевин де Брюйне (33 года), атакующий полузащитник, «Манчестер Сити»;

7. Трент Александер-Арнольд (25 лет), защитник, «Ливерпуль»;

6. Букайо Сака (22 года), вингер, «Арсенал»;

5. Мохамед Салах (32 года), вингер, «Ливерпуль»;

4. Фил Фоден (24 года), атакующий полузащитник, «Манчестер Сити»;

3. Мартин Эдегор (25 лет), атакующий полузащитник, «Арсенал»;

2. Эрлинг Холанд (24 года), нападающий, «Манчестер Сити»;

1. Родри (28), полузащитник, «Манчестер Сити».

Футбол
Коул Палмер
Фил Фоден
Рубен Диаш
Мартин Эдегор
Мохамед Салах
Манчестер Юнайтед