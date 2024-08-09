Родри – лучший игрок АПЛ по оценке ESPN. Холанд – 2-й, Эдегор – 3-й, Фоден – 4-й, Салах – 5-й, де Брюйне – 8-й, Палмер – 14-й
ESPN составил рейтинг лучших игроков АПЛ в преддверии сезона-2024/25.
Автор ESPN совместил модель, которая оценивает индивидуальные выступления футболиста и его влияние на игру команды, c оценочной стоимостью игрока на Transfermarkt.
Первые 20 мест в списке выглядят следующим образом:
20. Алиссон (31 год), вратарь, «Ливерпуль»;
19. Бен Уайт (26 лет), защитник, «Арсенал»;
18. Габриэл Магальяэс (26 лет), центральный защитник, «Арсенал»;
17. Габриэл Мартинелли (23 года), вингер, «Арсенал»;
16. Бернарду Силва (29 лет), полузащитник, «Манчестер Сити»;
15. Рубен Диаш (27 лет), центральный защитник, «Манчестер Сити»;
14. Коул Палмер (22 года), атакующий полузащитник, «Челси»;
13. Бруну Фернандеш (29 лет), атакующий полузащитник, «Манчестер Юнайтед»;
12. Бруно Гимараэс (26 лет), полузащитник, «Ньюкасл»;
11. Деклан Райс (25 лет), полузащитник, «Арсенал»;
10. Вильям Салиба (23 года), центральный защитник, «Арсенал»;
9. Вирджил ван Дейк (33 года), центральный защитник, «Ливерпуль»;
8. Кевин де Брюйне (33 года), атакующий полузащитник, «Манчестер Сити»;
7. Трент Александер-Арнольд (25 лет), защитник, «Ливерпуль»;
6. Букайо Сака (22 года), вингер, «Арсенал»;
5. Мохамед Салах (32 года), вингер, «Ливерпуль»;
4. Фил Фоден (24 года), атакующий полузащитник, «Манчестер Сити»;
3. Мартин Эдегор (25 лет), атакующий полузащитник, «Арсенал»;
2. Эрлинг Холанд (24 года), нападающий, «Манчестер Сити»;
1. Родри (28), полузащитник, «Манчестер Сити».
Родри – лучший игрок АПЛ по оценке ESPN. Холанд – 2-й, Эдегор – 3-й, Фоден – 4-й, Салах – 5-й, де Брюйне – 8-й, Палмер – 14-й
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