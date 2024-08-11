Александр Мостовой: я давно говорил, что Глушенков — сильный футболист

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой высказался об игровой форме нападающего «Зенита» Максима Глушенкова на старте нынешнего сезона. На текущий момент футболист принял участие в шести мачтах «Зенита» во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и одной результативной передачей.

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«Объяснение яркой игры Глушенкова — это качество футболиста. Я давно говорил про Глушенкова, что это сильный футболист. Для меня нормально, что он забивает. Он играет на хорошей позиции с хорошими игроками, которые ему во многом помогают. На данном этапе Глушенков лучший футболист в РПЛ, у него шикарная статистика», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Глушенков перешёл в стан сине-бело-голубых из «Локомотива» нынешним летом. Действующее трудовое соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.