Сержи Роберто объявил об уходе из "Барселоны"

Полузащитник Сержи Роберто покинул испанский футбольный клуб "Барселона". Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети X.

"Уважаемые болельщики "Барселоны", пришло время поблагодарить вас за тот путь, который мы проделали вместе. Горд за то, что я отдавал все за эти 18 лет", - сказал Роберто.

Роберто 32 года, он выступал за основную команду "Барселоны" с 2010 года, испанец является воспитанником каталонского клуба. В составе "Барселоны" он стал семикратным чемпионом Испании, шестикратным обладателем Кубка Испании и двукратным победителем Лиги чемпионов. В составе сборной Испании он стал серебряным призером Лиги наций 2021 года.