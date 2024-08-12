Тренер «Спартака» отказался говорить о судействе в игре с «Ахматом»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович, который возглавил команду летом 2024 года, заявил, что не намерен комментировать судейство после матча четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом», чтобы не получить дисквалификацию. Его слова приводит «Матч ТВ».

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«Выводил ли меня из себя арбитр? При всем уважении не буду комментировать работу судей. Если скажу все, что думаю, будет три, четыре, пять, а может, и десять матчей дисквалификации. Не хочу оставлять ребят без тренера. Ребята отдавали себя полностью», — заявил Станкович.

Московский «Спартак» не смог обыграть грозненский «Ахмат». Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, завершилась со счетом 0:0. Москвичи доминировали большую часть матча, но так и не смогли распечатать ворота команды из Грозного.

В следующем туре красно-белые сыграет на выезде против воронежского «Факела». Игра состоится 18 августа, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. «Ахмат» сыграет дома против махачкалинского «Динамо» 19 августа, матч начнется в 20:00 мск.