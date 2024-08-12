Футболист Шнапцев прокомментировал слухи о романе с Анной Щербаковой

Футболист «Пари НН» Шнапцев про слухи об отношениях с Щербаковой: «Можно процитировать слова Анны: «Что-то было, но несерьезно»
Футболист Максим Шнапцев прокомментировал слухи о романе с Анной Щербаковой.
14 июня издание Super сообщило, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Щербакова более года состоит в отношениях с игроком «Пари НН» Шнапцевым.
«Сегодня вышли ложные новости о моих отношениях с человеком, с которым серьезных отношений у меня не было и мы уже давно не общаемся», – отреагировала в тот день Щербакова.
– Появилась информация о тайном романе с фигуристкой Анной Щербаковой. Как прокомментируешь эту информацию?
– Думаю, можно процитировать ее слова: «Что-то было, но несерьезно». Поэтому давайте лучше ссылаться на Анну. Я останусь при своем мнении, и не будем мусолить эту тему. Как придет время, все станет ясно, – сказал Шнапцев.
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