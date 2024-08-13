Килиан Мбаппе поздравил ПСЖ с днём рождения

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе поздравил свой бывший клуб «ПСЖ» с 54-летием. Француз опубликовал поздравление в социальных сетях.

© championat.com

24-летний форвард разместил фотографию стадиона «Парк де Пренс» с краткой подписью: «С днём рождения, ПСЖ». Мбаппе выступал за парижский клуб с 2017 по 2024 год, став его лучшим бомбардиром (256 голов).

За семь сезонов в составе ПСЖ Мбаппе шесть раз выигрывал чемпионат Франции и четырежды завоевывал Кубок страны. За время пребывания в парижском клубе Мбаппе также неоднократно становился лучшим бомбардиром Лиги 1 и входил в символическую сборную турнира. Вклад Килиана в успехи клуба сделал его одним из самых ярких игроков в истории ПСЖ. Этим летом футболист перешёл в «Реал Мадрид», где сейчас проходит предсезонную подготовку.