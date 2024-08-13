Фернанду Мейра назвал лучшую команду России за последние 10 лет

Мейра о «Зените»: «Явно лучший российский клуб последнего 10-летия. Все будет нормально, он снова выиграет чемпионат с большим отрывом от 2-го места»
Фернанду Мейра назвал «Зенит» лучшей командой России за последние 10 лет.
Клуб из Санкт-Петербурга одержал 4 победы в 4 матчах чемпионата России и занимает 1-е место в таблице Мир РПЛ.
В прошлом сезоне «Зенит» стал чемпионом России в 6-й раз подряд, повторив рекорд «Спартака».
«Год за годом, сезон за сезоном «Зенит» остается лучшей командой в РПЛ. Последний сезон был тяжелым, но я думаю, что «Зенит» отдохнул немного в середине чемпионата. Я уверен, что в этом сезоне все будет нормально, что «Зенит» выиграет чемпионат снова. Причем с большим отрывом от второго места. Ведь «Зенит» – явно лучший российский клуб последнего 10-летия, я уверен, что это самая сильная команда в стране», – сказал португалец, выигравший чемпионат России с «Зенитом» в 2010 году.
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