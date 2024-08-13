Футболист Караваев рассказал, сколько денег тратит ежемесячно

Караваев о тратах: «Меньше 300 тысяч рублей в месяц обычно. Продукты, коммуналка – все стандартно. Вещи покупаю редко – раз в три месяца. Сейчас езжу на спонсорском авто»
Вячеслав Караваев рассказал, сколько денег тратит ежемесячно.
29-летний защитник выступает за «Зенит» с 2019 года.
– Петербург – город, в котором много развлечений. Расскажи, сколько ты в среднем тратишь в месяц?
– Сумму я конкретную не назову, потому что у меня жена конным спортом занимается, ха-ха! А так все стандартно: продукты, коммуналка. Какие-то вещи покупаю редко – может, раз в три месяца.
– Больше 500 тысяч рублей в месяц?
– Нет, меньше. Конечно, если нужно что-то дорогое купить, то сумма может быть больше. Но обычно это меньше 300 тысяч в месяц.
– Какая у тебя была самая дорогая покупка в жизни?
– Дом, в котором я сейчас живу.
– Самая глупая покупка?
– Машина, наверное. Не хочу называть марку, но я ее под себя полностью сделал, в зеленом цвете. Это была детская мечта. До этого у меня все авто клубные были.
Почему глупая? Машина – она и в Африке машина. Сейчас я на тренировки на авто клубного спонсора езжу. Нормально, до базы добирается! Естественно, у меня есть своя машина. Но на той, первой, я поездил, продал и не жалею! А других глупых покупок не было...
Ну, как-то еще купил костюм цветастый в Париже. Отдал за него тысячу евро, это для меня деньги бешеные были! Костюм до сих пор лежит, я его один раз надел, – сказал защитник «Зенита» Вячеслав Караваев.
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