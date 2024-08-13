Футболист Караваев рассказал, сколько денег тратит ежемесячно

Вячеслав Караваев рассказал, сколько денег тратит ежемесячно.

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29-летний защитник выступает за «Зенит» с 2019 года.

– Петербург – город, в котором много развлечений. Расскажи, сколько ты в среднем тратишь в месяц?

– Сумму я конкретную не назову, потому что у меня жена конным спортом занимается, ха-ха! А так все стандартно: продукты, коммуналка. Какие-то вещи покупаю редко – может, раз в три месяца.

– Больше 500 тысяч рублей в месяц?

– Нет, меньше. Конечно, если нужно что-то дорогое купить, то сумма может быть больше. Но обычно это меньше 300 тысяч в месяц.

– Какая у тебя была самая дорогая покупка в жизни?

– Дом, в котором я сейчас живу.

– Самая глупая покупка?

– Машина, наверное. Не хочу называть марку, но я ее под себя полностью сделал, в зеленом цвете. Это была детская мечта. До этого у меня все авто клубные были.

Почему глупая? Машина – она и в Африке машина. Сейчас я на тренировки на авто клубного спонсора езжу. Нормально, до базы добирается! Естественно, у меня есть своя машина. Но на той, первой, я поездил, продал и не жалею! А других глупых покупок не было...

Ну, как-то еще купил костюм цветастый в Париже. Отдал за него тысячу евро, это для меня деньги бешеные были! Костюм до сих пор лежит, я его один раз надел, – сказал защитник «Зенита» Вячеслав Караваев.