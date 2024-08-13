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T&uuml;rkiye Today: "Спартак" продолжает переговоры с "Галатасараем" по Актюркоглу

Московский «Спартак» продолжает переговоры со стамбульским «Галатасараем» по нападающему сборной Турции Керему Актюркоглу. Об этом сообщает Türkiye Today.

«Спартак» не теряет надежды подписать турецкого нападающего Актюркоглу
© РИА Новости

По информации источника, клубы практически полностью согласовали все условия перехода. Последним препятствием, которое мешает проведению сделки, считается недовольство стороны игрока предложенным контрактом.

Изначально российский клуб предложил 25-летнему форварду контракт с окладом в размере €2,2 млн, в то время как игрок хочет получать гарантировано от €3 млн до €4 млн за сезон. Ожидается, что сумма трансфера составит €13 млн.

Актюркоглу стал футболистом «Галатасарая» в 2020 году. В минувшем сезоне он провел за команду 54 матча, в которых забил 15 мячей и сделал девять результативных передач. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года, портал Transfermarkt оценивает игрока в €15 млн. Вместе со сборной Турции принял участие в 1/4 финала Евро-2024.

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