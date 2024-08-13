Караваев оценил возможный переход Соболева в «Зенит»

Караваев о Соболеве и «Зените»: «История тянется с июня и никакой конкретики – может, это неправда? В раздевалке вообще об этом не говорим»
Вячеслав Караваев оценил возможный переход Александра Соболева в «Зенит».
– Как человека, который уже пять лет в «Зените», не могу не спросить про возможный переход Соболева. Как ты к этому относишься?
– Мы игроки и должны делать свою работу. Тренерский штаб и менеджмент делают свою. Если они посчитают, что Соболев может усилить «Зенит», то так оно и есть.
Но, опять же, пока это слухи. Может, все это неправда? У нас в раздевалке по этому поводу вообще никаких разговоров нет. История с Соболевым тянется уже с июня, и никакой конкретики мы не видим.
– Ты же знаком с Александром по сборной.
– Да, он нормальный парень. У всех есть какие-то свои недостатки, но в целом... Скажу так: у меня с Соболевым никогда никаких проблем не было.
– Давай представим, что переход состоялся. В команде примут Соболева?
– В любой команде нового партнера должны принять без проблем. Я не могу говорить за других ребят.
– У него была драка с Барриосом. Как отреагирует Вильмар?
– Это вопросик! Барриос может и вспылить, конечно, но... Мне кажется, вряд ли. Бакаев же переходил в свое время из «Спартака», – сказал защитник «Зенита».
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