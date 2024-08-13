«Динамо» Мх заявило Хоссейннеджадмахаленколая Мохаммаджавада Рамезана

«Динамо» Махачкала заявило Хоссейннеджадмахаленколая Мохаммаджавада Рамезана.

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Ранее клуб подписал соглашение с 21-летним атакующим полузащитником из Ирана.

Генеральный директор махачкалинского клуба Шамиль Газизов сообщил, что на форме игрока будет написано «Джавад».

За иранский «Сепахан» в сезоне-2023/24 хавбек провел 22 игры в местном чемпионате и три сделал ассиста. На его счету также четыре матча в Азиатской Лиге чемпионов, два гола и одна результативная передача.

Джавад провел два матча за сборную Ирана.