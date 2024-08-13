В «Ахмате» назвали поставленную сыном Кадырова задачу перед клубом

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров назвал задачу, которую поставил 18-летний президент клуба Ахмат Кадыров перед командой. Его словам приводит Sport24.

По его словам, это победа в каждом матче.

«Пока получается не очень, но надеемся, в дальнейшем будет лучше», — заявил Айдамиров.

О назначении Ахмата Кадырова, сына главы Чечни Рамзана Кадырова, на пост президента «Ахмата» стало известно ранее 23 мая. До этого он получил пост министра по физической культуре и спорту Чечни и министра по делам молодежи региона.

После четырех матчей нынешнего сезона «Ахмат» занимает 14-е место в Российской премьер-лиге (РПЛ). Команда набрала три очка и не одержала ни одной победы.