Агент Антона Миранчука ответил на вопрос о возможном переходе игрока в ПАОК

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы 28-летнего российского полузащитника Антона Миранчука, ответил на вопрос о возможном переходе футболиста в греческий ПАОК.

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«Никакого ПАОКа не будет, никто с ними не разговаривает», — приводит слова Шпинёва Metaratings.

Летом 2024 года Миранчук покинул «Локомотив», за который выступал всю карьеру, в статусе свободного агента. Антон попал в академию железнодорожников в 2011 году и уже через год дебютировал в молодёжном первенстве. В конце 2013-го Антон впервые сыграл за основной состав. В общей сложности 28-летний полузащитник провёл за красно-зелёных 217 матчей, забил 51 гол, завоевал чемпионство, стал трёхкратным обладателем Кубка и победителем Суперкубка России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 6 млн.