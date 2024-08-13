«Аль-Ахли» продолжает попытки подписать Винисиуса Жуниора.

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Ранее стало известно, что Винисиус отклонил предложение саудовского клуба на 1 млрд евро за 5 лет по контракту, но «Аль-Ахли» «готов на все» ради подписания бразильца. Кроме того, власти Саудовской Аравии хотят сделать Винисиуса лицом лиги в преддверии ЧМ-2034.

По другой информации, Винисиус не отклонял предложение саудовцев.

Как сообщает Marca, «Аль-Ахли» готов улучшить предложение по Винисиусу и в ближайшее время провести новый раунд переговоров с «Реалом». Отмечается, что сумма отступных бразильца составляет 1 миллиард евро, и «Реал» дал понять, что готов отпустить игрока лишь в случае их активации.

Клуб также рассматривает возможность повышения зарплаты Винисиуса, чтобы у него не возникало желания уйти из команды.