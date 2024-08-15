Защитник «Зенита» отправился в Сербию для аренды в «Црвену Звезду»

Защитник «Зенита» Ванья Дркушич отправился в Сербию для перехода в «Црвену Звезду» на правах аренды. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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Напомним, о переходе Дркушича «Зенит» объявил только 13 августа. Ранее футболист выступал за «Сочи». Контракт со словенским футболистом сине-бело-голубые заключили на пять лет. За «Сочи» Ванья играл с января 2022 года. За этот период он сыграл 66 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и сделал два голевых паса.

В минувшем сезоне 24-летний футболист принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.